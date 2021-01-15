Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии

Газоснабжение части Лутугинского района под Луганском приостановлено из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщает подконтрольная группировке «ЛНР» районная «администрация».



Авария на газопроводе высокого давления в районе села Глафировка произошла сегодня утром. В связи с этим прекращена подача природного газа в Лутугино, поселки городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное.



Местные жители в соцсетях писали, что видели зарево, вызванное горящим газом.



В «администрации» добавили, что о пуске газа будет сообщено после устранения аварии и призвали потребителей перекрыть вентили у газовых приборов.