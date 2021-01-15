ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали свежие воронки в результате разрывов боеприпасов вблизи оккупированного поселка Молодежное в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«11 января примерно в 3,5 км к юго-юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал не менее 4 воронок от разрыва боеприпасов», — говорится в отчете.



По оценке патруля миссии, воронки образовались недавно вследствие разрыва гранат или мелкокалиберных минометных мин.