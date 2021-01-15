Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине

15 января 2021, 17:00

ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали свежие воронки в результате разрывов боеприпасов вблизи оккупированного поселка Молодежное в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«11 января примерно в 3,5 км к юго-юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал не менее 4 воронок от разрыва боеприпасов», — говорится в отчете.

По оценке патруля миссии, воронки образовались недавно вследствие разрыва гранат или мелкокалиберных минометных мин.

ТЕГИ

Места
Молодежное
Организации
ОБСЕ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине
16:25
Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии
14:32
На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции
10:28
«ДНР»: 20 смертей и 176 новых случаев заражения COVID-19
09:17
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
20:20
В неподконтрольном Донбассе выдали почти 442 тысяч паспортов РФ и более 1,2 млн «паспортов» «Л/ДНР»
17:54
«ДНР» назвала число пенсионеров. Их количество уменьшилось
17:43
Наблюдателей ОБСЕ не пустили в школу под Луганском без разрешения боевиков
15:42
Из тюрем «Л-ДНР» можно выйти за взятку. Бывшие узники назвали цену
13:55
В «ЛНР» уволили «заместителя генпрокурора»
12:42
СМИ узнало, как в «ДНР» зарабатывают на телефонном мошенничестве в тюрьмах
все новости
17:50
У жителя Северодонецка изъяли более 6 кг взрывчатки
17:28
Зеленский поговорил с Меркель о координации усилий по Донбассу
17:00
ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине
16:25
Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии
15:57
В Славянске устроили митинг против повышения тарифов. Штепа предложила «не платить»
15:44
На Луганщине подтверждено 179 новых случаев COVID-19
14:34
Украина отреагировала на ультиматум Боснии и Герцоговины о незаконно вывезенной иконе
14:32
На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции
13:20
Суд в Киеве рассмотрит дело против Жириновского за финансирование боевиков «Л-ДНР»
13:15
С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Кого будут штрафовать?
12:33
Додик назвал условие возвращения Украине подаренной Лаврову иконы
11:38
СБУ сообщила о подозрении двум боевикам НВФ «Сомали» и «Кольчуга»
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция