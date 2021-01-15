«ДНР»: Качество воды в некоторых городах ухудшилось

В некоторых населенных пунктах отдельных районов Донецкой области отмечается ухудшение качества питьевой воды: запах, цвет, привкус. Об этом сообщили в так называемом «министерстве здравоохранения» при группировке «ДНР».



«Это связано с изменением технологии водоподготовки. Критических концентраций, способных нанести вред здоровью и жизни населения, не зарегистрировано», — заявили в «ДНР».



В группировке утверждают, что усилят мониторинг за состоянием водопроводной воды, подаваемой населению.



«Для устранения запаха и привкуса воды, предназначенной для питья и для приготовления пищи, необходимо ее предварительно отстаивать и в дальнейшем кипятить. Питьевая вода централизованного водоснабжения может быть использована без ограничений для хозяйственно-бытовых нужд», — заявили в «ДНР».

В компании «Вода Донбасса» ранее заявили, что состав воды, поступающей потребителям соответствует действующим государственным санитарным нормам и правилам. Компания обслуживает водоснабжением жителей Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.



Городской голова Славянска Вадим Лях сообщил об ухудшении качества воды в реке Северский Донец из-за выброса в речку Уда в Харьковской области. Мэр Славянска рекомендует использовать для питья и приготовления пищи фильтрованную или отстоянную и прокипяченную воду.



Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что в водах реки Северский Донец фиксируется превышение фоновых показателей аммония — примерно в 2-4 раза.