Премьер: В Украине не продлят локдаун, но карантин продолжится

После 24 января Украина вернется к ограничениям «оранжевой зоны», которые действовали ранее. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимости продолжать локдаун пока нет.



«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний», - цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».



Премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.



Карантин введен до конца февраля. Шмыгаль предполагает, что его продолжат до 31 марта.



«Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», - отметил премьер и добавил уверенность, что «карантин очень долго продлится в этом году».



«А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», - сказал Шмыгаль в интервью.



Локдаун в Украине продлится до 00:00 25 января текущего года.