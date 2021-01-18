Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Премьер: В Украине не продлят локдаун, но карантин продолжится

18 января 2021, 09:30

Премьер: В Украине не продлят локдаун, но карантин продолжится

После 24 января Украина вернется к ограничениям «оранжевой зоны», которые действовали ранее. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимости продолжать локдаун пока нет.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний», - цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».  

Премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

Карантин введен до конца февраля. Шмыгаль предполагает, что его продолжат до 31 марта.

«Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», - отметил премьер и добавил уверенность, что «карантин очень долго продлится в этом году».

«А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», - сказал Шмыгаль в интервью.

Локдаун в Украине продлится до 00:00 25 января текущего года.

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус локдаун
Люди
Денис Шмыгаль

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
23:41
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 января
15:23
В Макеевке нашли тело пропавшей школьницы
10:38
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых случаях заражения коронавирусом
10:35
«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»
22:05
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
17:51
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили на Донетчине
11:59
За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«ДНР» показала работу своего КПВВ под Донецком
10:01
В Макеевке из-за пожара не работает городская телефонная связь
09:28
В «ЛНР» зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом
все новости
11:28
Председательница ОБСЕ посетит Донбасс на этой неделе
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
10:21
Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр
10:20
Крымская платформа: Украина проведет первый саммит по деоккупации полуострова в августе
09:30
Премьер: В Украине не продлят локдаун, но карантин продолжится
09:12
На Донетчине – 91 новый пациент с ковидом
09:05
Открыто дело против полицейского, который застрелил предпринимателя под Мариуполем
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
08:12
В Украине выявили только три тысячи заболевших коронавирусом за воскресенье
08:01
Штаб ООС зафиксировал два новых обстрела на Донбассе
23:41
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 января
16:18
У берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту
все новости
ВИДЕО
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция