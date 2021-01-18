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Крымская платформа: Украина проведет первый саммит по деоккупации полуострова в августе

18 января 2021, 10:20

Крымская платформа: Украина проведет первый саммит по деоккупации полуострова в августе

Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.

«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», – сказал Игорь Жовква.

Он отметил, что на саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова, который с 2014 года наодится под контролем России. 

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Игорь Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

Точного списка приглашенных лидеров государств пока нет, но Жовква заверил, что Украина надеется на «широкое международное присутствие» во время саммита.

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