Крымская платформа: Украина проведет первый саммит по деоккупации полуострова в августе

Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.



«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», – сказал Игорь Жовква.



Он отметил, что на саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова, который с 2014 года наодится под контролем России.



«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», – сказал заместитель руководителя Офиса президента.



Игорь Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.



Точного списка приглашенных лидеров государств пока нет, но Жовква заверил, что Украина надеется на «широкое международное присутствие» во время саммита.