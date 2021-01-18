В «ДНР» рассказали о подробностях будущей вакцинации от ковида

Группировка «ДНР» планирует проводить вакцинацию от коронавируса в 32 пунктах учреждений здравоохранения. Об этом заявил так называемый министра здравоохранения Александр Оприщенко.



По его словам, в данный момент происходит закупка холодильного оборудования для соблюдения необходимого температурного режима для хранения вакцины.



Как ранее сообщалось, вакцинация будет проводиться российским препаратом «Спутник V».



По данным Telegram-канала Dontel, ожидается поставка в количестве 80 тысяч доз. Около 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих, остальное предназначено для сотрудников «различных учреждений».



Отмечается, что начало вакцинации «ДНР» собирается в феврале, однако это может произойти в марте.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).