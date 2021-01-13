В Донецке уже предлагают вакцинироваться от коронавируса

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке работникам «бюджетной» сферы уже предлагают привиться от коронавируса российской вакциной «Cпутник V». Об этом «Новостям Донбасса» рассказали несколько дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.



Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января. Сначала будут прививаться сотрудники сфер здравоохранения, образования, юстиции, социальной политики, а также силовики.



Вакцинация является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



При этом один из собеседников «НД», работающий в одной из больниц Донецка, сказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой.



«ДНР» пока не публиковала информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться от ковида.



В конце декабря главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали, что первые партии российской вакцины будут доставлены в Донецк и Луганск в январе.