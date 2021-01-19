В Украине выявили около 4 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 18 января, в Украине выявили 3 939 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 052 человека выздоровели, а 177 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 167 655 заболевших ковидом. Из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.



За вчерашний день было проведено только 33 400 исследований на COVID-19, что примерно в два раза меньше от возможного.