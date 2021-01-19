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«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной

19 января 2021, 09:48

«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 224 заболевших коронавирусом. Кроме того, 20 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 18 149 случаев COVID-19. Из них 10 162 человека выздоровели, а 1604 умерли. Продолжают болеть 6383 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 86 случаев пневмоний, что на 33 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировали 67 человек. Всего на лечении остается 1 777 пациентов с пневмониями, из них 687 на кислородной поддержке (+17 за сутки).

В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» за сутки зафиксировала новую смерть от коронавируса.

О новых случаях заболевания в луганском «минздраве» не сообщили. Всего там признают 2 391 заболевших ковидом. Из них 1933 человека выписано, а 203 — скончались.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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