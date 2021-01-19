Экс-начальника Госгеокадастра Луганщины осудили на 9,5 лет за взятку в 500 тысяч гривен

Бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч гривен.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.



Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.



В суде прокуратура доказала, что в июне 2017 года он получил полмиллиона неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.