Славянская ТЭС аварийно остановила один из энергоблоков. Ремонт продлится два месяца

Славянская тепловая электростанция остановила на аварийный ремонт энергоблок № 7. Об этом в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила компания «Донбассэнерго», которая владеет ТЭС.



Там указали что 17 января на седьмом блоке Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования «по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата». Это, в свою очередь, привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины.



Сейчас на энергоблоке № 7 начаты ремонтные работы, которые продлятся не менее 60 дней.



По данным «Укрэнерго», 19 января на Славянской ТЭС в работе находится только один энергоблок № 3 с нагрузкой 59 МВт.



Славянская ТЭС несла повышенную нагрузку на протяжении IV квартала 2020 года и с начала 2021 года из-за смещения ремонтной кампании на атомных электростанциях.

«Донбассэнерго» владеет Старобешевской (расположена на неподконтрольной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.



60,86% акций «Донбассэнерго» принадлежит ЧАО «Энергоинвест Холдинг», еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.