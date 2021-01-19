Литва запретила Киркорову въезд из-за его поездок в Крым

Министерство внутренних дел Литвы включило певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в стране в ближайшие пять лет из-за его поездок в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу 19 января.



«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не надо терпеть ни в одной демократической стране. У нас однозначная позиция по вопросу таких артистов, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникало», — заявила глава МВД страны Агне Билотайте.



В тоже время, по состоянию на 22 декабря 2020 года в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Киркорова не было.