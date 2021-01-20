У Байдена поддерживают предоставление летального оружия Украине

Администрация новоизбранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате США, передает «Укринформ».



«Я поддерживаю предоставление Украине оборонной помощи. На самом деле, я имел возможность написать именно об этом в издании the New York Times три года назад», — заявил дипломат.



Он добавил, что именно американская помощь в свое время дала возможность украинской армии усилить позиции Украины в войне на востоке.



11 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 год. Проект предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов военной помощи, которые пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.