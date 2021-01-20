Пушилин пригрозил новым «референдумом» на Донбассе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности провести так называемый повторный референдум о самоопределении.



«<...> мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — проводит слова Пушилина «РИА Новости».



Он добавил, что «ДНР» «была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям» в случае, если будет принято решение о таком «референдуме».



Пушилин заявил об этом российскому СМИ во время посещения аннексированного Крыма.



Впервые тезис о возможности проведения повторного «референдума» прозвучал во время неформального онлайн-заседания по формуле Аррии Совета безопасности ООН, которое провела Россия в начале декабря 2020 года. Украинская сторона увидела в этом шаге возможность признания «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» в одностороннем порядке Москвой.

11 мая 2014 пророссийские силы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей провели «референдумы» о самоопределении «ДНР» и «ЛНР». Эти «голосования» противоречили Конституции Украины и не были признаны, как властями страны, так и другими государствами, международными организациями. В частности, сепаратистский «референдум» официально не был признан Россией.