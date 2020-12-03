Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»

03 декабря 2020, 10:20

Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»

Россия может в одностороннем порядке признать группировки «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» или шантажировать страны Нормандского формата такой возможностью. Об этом говорится в заявлении украинской делегация в Трехсторонней контактной группе.

Вчера Россия провела неформальное онлайн-заседание по формуле Аррии Совета безопасности ООН. Среди приглашенных были представители «ДНР» и «ЛНР» — Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Во время заседания прозвучало предложение провести в ОРДЛО «референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований».

По мнению представителей Украины в ТКГ, произошедшее является попыткой РФ заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе в Нормандском формате какой-то «дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик «ДНР» и «ЛНР». Также Россия пытается легитимизовать «Л-ДНР» путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, убеждены в Киеве.

«Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось», — подчеркивается в сообщении делегации Украины в ТКГ.

Читайте также:

МИД: Украина и партнеры сорвали попытку России легитимизировать «Л-ДНР» на площадке ООН

Там добавили, что руководство РФ «перешло к откровенному шантажу международного сообщества и в первую очередь Франции и Германии, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата».

«Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами. Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества», — указывается в сообщении.

По мнению украинской стороны, проведение до конца текущего года новой встречи лидеров Нормандского формата по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе «остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне».

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Россия-Украина Нормандский формат Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»
09:37
Боевики «ДНР» заминировали поле возле участка разведения на Донетчине
09:24
«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»
09:03
«ЛНР»: Еще 18 человек заболели COVID-19, один пациент умер
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
10:00
«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:58
ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией
08:55
«ЛНР»: 13 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
все новости
10:20
Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»
09:51
На Донетчине — 423 заболевших и 17 умерших от COVID-19 за сутки
09:37
Боевики «ДНР» заминировали поле возле участка разведения на Донетчине
09:24
«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»
09:03
«ЛНР»: Еще 18 человек заболели COVID-19, один пациент умер
08:17
В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших второй день подряд
08:08
Штаб ООС заявил о новых нарушениях режима «тишины» на Донбассе
23:26
Десять жителей Луганщины получат компенсации за разрушенное обстрелами жилье
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря
20:58
Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине
19:44
Сотрудника Минветеранов и его сообщника будут судить за вымогательство взятки у ветерана АТО
19:07
Генпрокурор Венедиктова отстранила прокуроров от дела против заместителя Ермака
все новости
ВИДЕО
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
01 декабря, 21:49
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция