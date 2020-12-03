Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»

Россия может в одностороннем порядке признать группировки «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» или шантажировать страны Нормандского формата такой возможностью. Об этом говорится в заявлении украинской делегация в Трехсторонней контактной группе.



Вчера Россия провела неформальное онлайн-заседание по формуле Аррии Совета безопасности ООН. Среди приглашенных были представители «ДНР» и «ЛНР» — Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Во время заседания прозвучало предложение провести в ОРДЛО «референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований».



По мнению представителей Украины в ТКГ, произошедшее является попыткой РФ заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе в Нормандском формате какой-то «дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик «ДНР» и «ЛНР». Также Россия пытается легитимизовать «Л-ДНР» путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, убеждены в Киеве.



«Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось», — подчеркивается в сообщении делегации Украины в ТКГ.

Там добавили, что руководство РФ «перешло к откровенному шантажу международного сообщества и в первую очередь Франции и Германии, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата».



«Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами. Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества», — указывается в сообщении.



По мнению украинской стороны, проведение до конца текущего года новой встречи лидеров Нормандского формата по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе «остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне».