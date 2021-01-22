СБУ заявила о задержании агента ФСБ России в Кировоградской области

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, он собирал и передавал ФСБ информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти. К незаконной деятельности он привлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.



В СБУ также указали, что задержанный является руководителем ячейки запрещенной в Украине коммунистической партии.







Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые, по их данным, использовались для сбора и передачи разведывательной информации.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.