СБУ: Задержанный агент ФСБ РФ предстанет перед судом

Контрразведка Службы безопасности Украины в сентябре 2020 задержала в Ровно мужчину, который пытался совершить диверсию. В СБУ указывают, что задержанный - уроженец Одесской области - является агентом ФСБ РФ.



Следователи СБУ завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.



По заданию иностранной спецслужбы обвиняемый собирал и передавал информацию об одном из военных объектов Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории региона. Также по заданию и за денежное вознаграждение от куратора мужчина пытался совершить диверсию на областном водоканале, во время которой был задержан контрразведчиками СБУ.



Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.