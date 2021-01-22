За прошлый год количество пассажиров поезда «Лисичанск – Ужгород» стало меньше. Но маршрут остался в лидерах по загрузке

Поезд, который следует из Ужгорода в Лисичанск (№ 45/46) в 2020 году перевез 461,5 тысяч пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в 2019 году поезд перевез более 1,1 миллиона пассажиров.



«Этот поезд не только входит в пятерку самых популярных поездов "Укрзализныци" и объединяет восток и запад Украины, но и является безоговорочным лидером по протяженности своего маршрута. Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, как и обычно, поезд отправится из Ужгорода вечером и прибудет в Лисичанск уже в воскресенье утром», – добавили в пресс-службе.



Компания отмечает, что расстояние между Ужгородом и Лисичанском в 1653 км поезд преодолевает за 31 часов 15 минут. На своем пути он останавливается на более 40 станциях. Среди них, в частности, Мукачево, Свалява, Воловец, Лавочное, Славское, Львов, Дубно, Шепетовка, Новоград-Волынский, Малин, Нежин, Бахмач, Конотоп, Сумы, Харьков, Купянск, Сватово.



Поезд курсирует ежедневно: отправление из Ужгорода в 21:00 и прибытие в Лисичанск в 04:15, обратно из Лисичанска отправление в 6:53 и прибытие в Ужгород в 14:34.



Весной 2020 года движение поездов и другого пассажирского транспорта в Украине было остановлено из-за локдауна, вызванного коронавиурсом.