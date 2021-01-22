Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За прошлый год количество пассажиров поезда «Лисичанск – Ужгород» стало меньше. Но маршрут остался в лидерах по загрузке

22 января 2021, 12:55

За прошлый год количество пассажиров поезда «Лисичанск – Ужгород» стало меньше. Но маршрут остался в лидерах по загрузке

Поезд, который следует из Ужгорода в Лисичанск (№ 45/46) в 2020 году перевез 461,5 тысяч пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году. Как сообщает пресс-служба  «Укрзализныци», в 2019 году поезд перевез более 1,1 миллиона пассажиров.

«Этот поезд не только входит в пятерку самых популярных поездов "Укрзализныци" и объединяет восток и запад Украины, но и является безоговорочным лидером по протяженности своего маршрута. Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, как и обычно, поезд отправится из Ужгорода вечером и прибудет в Лисичанск уже в воскресенье утром», – добавили в пресс-службе.

Компания отмечает, что расстояние между Ужгородом и Лисичанском в 1653 км поезд преодолевает за 31 часов 15 минут. На своем пути он останавливается на более 40 станциях. Среди них, в частности, Мукачево, Свалява, Воловец, Лавочное, Славское, Львов, Дубно, Шепетовка, Новоград-Волынский, Малин, Нежин, Бахмач, Конотоп, Сумы, Харьков, Купянск, Сватово.

Поезд курсирует ежедневно: отправление из Ужгорода в 21:00 и прибытие в Лисичанск в 04:15, обратно из Лисичанска отправление в 6:53 и прибытие в Ужгород в 14:34.

Весной 2020 года движение поездов и другого пассажирского транспорта в Украине было остановлено из-за локдауна, вызванного коронавиурсом.

ТЕГИ

Места
Лисичанск Ужгород
Организации
Укрзализныця

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
09:22
В «ЛНР» за сутки зарегистрировали 3 смерти и 27 новых случаев заболевания коронавирусом
23:38
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
все новости
13:17
Кравчук не против участия общественников « Л-ДНР» в заседаниях ТКГ. Главное — «не устраивать базар»
12:55
За прошлый год количество пассажиров поезда «Лисичанск – Ужгород» стало меньше. Но маршрут остался в лидерах по загрузке
12:29
В Луганской области умерли еще 7 пациентов с COVID-19
12:06
СБУ заявила о задержании агента ФСБ России в Кировоградской области
12:00
23 января объявлен днем траура из-за событий в Харькове
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
09:37
В ОБСЕ призвали участников ТКГ перестать обвинять друг друга и распространять фейки
09:12
На неподконтрольной Луганщине за сутки умер один пациент с COVID-19
08:57
Коронавирус в Донецкой области: 267 заболевших за сутки
08:18
Еще 5348 случаев коронавируса выявили в Украине
08:10
Сутки на Донбассе: гибель бойца ВСУ и обстрелы
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция