Рада разрешила иностранным подразделениям участвовать в военных учениях в Украине

Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях.



За соответствующий законопроект проголосовали 325 народных депутатов.



В 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений: украино-американских учений «Репид Трайдент — 2021», украино-британских учений «Козак Мейс — 2021», украино-американских учений «Си Бриз — 2021», украино-румынских учений «Реверайн — 2021», украино-британских учений «Вориер Вотчер — 2021», украино-польских учений «Три Меча — 2021» и украино-польских учений «Сильвер Сейбер — 2021».



На расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений, предусмотрено более 38 миллионов гривен.