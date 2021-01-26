Украина может внедрить виртуальные мобильные номера для жителей неподконтрольного Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Для этого могут задействовать услуги мобильных операторов, позволяющих жителям неподконтрольных территорий с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного принимать и осуществлять звонки, получать и отправлять SMS-сообщения.



В министерстве напомнили, что полноценная деятельность украинских мобильных операторов на оккупированных территориях невозможна, что значительно усложнило коммуникацию с украинцами, которые там проживают.



Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты), считают в Минреинтеграции.



В связи с этим министерство обратилось к мобильным операторам относительно возможности создания специального тарифа для жителей временно неподконтрольных территорий Украины.