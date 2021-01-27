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В Украине открыли два новых уголовных дела против Порошенко и Байдена с подачи Деркача

27 января 2021, 12:35

В Украине открыли два новых уголовных дела против Порошенко и Байдена с подачи Деркача

Новые уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко и новоизбранного президента США Джозефа Байдена были открыты украинскими правоохранителями. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, производства были открыты 22 января — через два дня после инаугурации американского президента Байдена. Они касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны тогдашнего президента Украины Порошенко и нынешнего президента США Байдена, который в то время был вице-президентом.

Головань отметил, что производство зарегистрировали по заявлению народного депутата Андрея Деркача, который недавно попал под санкции США, и по решению Печерского суда Киева. Госдепартамент США открыто называет Деркача «агентом Кремля».

Адвокат Порошенко назвал открытие уголовных производств провокациями, которые пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

В Печерском суде агентству «Интерфакс-Украина» не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об открытии таких дел.

В мае 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. Позже Деркач публиковал другие записи разговоров Порошенко и Байдена.

Американская разведка назвала действия Деркача вмешательством России в выборы президента США.

В начале сентября министерство финансов США ввело санкции против Деркача и трех граждан России. Их активы заморожены на территории США, а американским органам и компаниям запрещено иметь с ними дело.

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