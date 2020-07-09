Депутат Верховной Рады Андрей Деркач во время пресс-конференции в Киеве обнародовал запись разговора, на которой звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.



Деркач утверждает, что аудиофайл ему передали «журналисты-расследователи».



«Новости Донбасса» не смогли получить оперативный комментарий пресс-службы Порошенко или партии «Европейская солидарность», которую он сейчас возглавляет.



Запись разговора датируется 30 апреля 2015 года. На тот момент Порошенко был действующим президентом Украины.



В ходе беседы якобы Порошенко и Путин обсуждают «минский процесс» по урегулированию конфликта на Донбассе. После этого «президент Украины» поздравляет «российского коллегу» с Днем солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая. «Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», — человек с голосом пятого президента Украины.



Также якобы Путин интересуется у собеседника, удается ли ему справляться с ситуацией внутри Украины.



В конце беседы якобы Порошенко говорит: «Жму руку. Спасибо большое». Человек с голосом Путина отвечает: «Обнимаю. До свидания, давайте».

В мае Деркач опубликовал записи якобы переговоров 2016 года Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Деркач считает, что содержание этих разговоров свидетьельствует о госизмене со стороны пятого президента. После публикации записей он подал заявление в правоохранительные органы. Госбюро расследований открыло уголовное производство.



Партия «Европейская солидарность» тогда назвала обнародованные записи «российской провокацией», которая «не имеет ничего общего с реальностью».