Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное

Наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз не смогли пересечь блокпост у оккупированного села Безыменное на Приазовье. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На блокпосте вооруженных формирований около н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на отсутствие разрешения от командиров», — говорится в отчете.



В тоже время видели, как другие автомобили свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.