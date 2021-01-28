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На Донетчине СБУ задержала разведчика группировок «Л-ДНР» 

28 января 2021, 13:39

На Донетчине СБУ задержала разведчика группировок «Л-ДНР» 

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области разведчика группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к разведподразделениям НЗФ, которые участвуют в боевых действиях неподалеку Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стила«, мужчина присоединился в 2016 году.

«Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения», — говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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