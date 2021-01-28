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В МИД Украины отреагировали на приезд Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна в Донецк

28 января 2021, 14:14

В МИД Украины отреагировали на приезд Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна в Донецк

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд в неподконтрольный Донецк главног редактора российского госканала RT (Russia Today) Маргариты Симоньян, ее мужа и телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Спикер МИД Олег Николенко написал в Twitter, что ведомство инициирует запрет въезда в Украину для Кеосаяна.

Он подчеркнул, что пропагандисты Симоньян и Бабаян «уже давно» невъездные.

Симоньян, Кеосаян и Бабаян прибыли в Донецк накануне. Сегодня они принимают участие в форуме «Русский Донбасс», который организовала группировка «ДНР».

Также в пропагандистском мероприятии принимают участие главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев.

В декабре 2020 года Пушилин анонсировал разработку доктрины «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией. 

В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины «Русский Донбасс».

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