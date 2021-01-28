В МИД Украины отреагировали на приезд Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна в Донецк

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд в неподконтрольный Донецк главног редактора российского госканала RT (Russia Today) Маргариты Симоньян, ее мужа и телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.



Спикер МИД Олег Николенко написал в Twitter, что ведомство инициирует запрет въезда в Украину для Кеосаяна.



Он подчеркнул, что пропагандисты Симоньян и Бабаян «уже давно» невъездные.



Симоньян, Кеосаян и Бабаян прибыли в Донецк накануне. Сегодня они принимают участие в форуме «Русский Донбасс», который организовала группировка «ДНР».

Также в пропагандистском мероприятии принимают участие главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев.



В декабре 2020 года Пушилин анонсировал разработку доктрины «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией.



В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины «Русский Донбасс».