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СБУ утверждает, что несколько популярных телеграм-каналов управлялись спецслужбами РФ

01 февраля 2021, 14:23

СБУ утверждает, что несколько популярных телеграм-каналов управлялись спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении масштабной агентурной сети, в которую входили всеукаринские и региональные телеграм-каналы. Подчеркивается, что сеть занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В ходе долговременной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Как утверждается, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных телеграм-каналов. Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».


Самыми популярными из этого списка являются анонимные телеграм-каналы «Легитимный» (160 тысяч подписчиков) и «Резидент» (порядка 100 тысяч пдписчиков).

«Главным менеджером» сети СБУ называет одессита, одного из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Фигурант лично администрирует 12 телеграм-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов, подчеркнули в СБУ. Стоимость размещения публикаций, по данным спецслужбы, составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Указано, что СБУ уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили средства за публикацию материалов.

«По выводам лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социального напряжения и протестных настроений среди граждан», — утверждают в СБУ.

Также подчеркивается, что спецслужбы России разрешили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации размещения информации в телеграм-каналах. Якобы транзакции проводились через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения «гонораров» за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную «ПМР», Молдову или Россию.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве украинку, окоторую считают одной из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Также у задержанной был изъя электронный носитель с персональными данными «большого количества сотрудников правоохранительных органов», который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике.

«СБУ неоднократно получала данные по использованию этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом», — подчеркивается в сообщении спецслужбы.

Также заочное подозрение за госизмену объявлено главе сети, который находится за границей.

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