Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина с 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.



По данным суточных аукционов «Укрэнерго», поставки будет осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП». Она зарегистрирована в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Милевский.



Так, 1 февраля с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час. каждый час. С 21:00 по 23:00 в этот же день будет поставляться по 100 МВт-час. каждый час.



Та же компания 2 февраля будет поставлять уже 300 МВт-час. каждый час. Происходить это будет во временном промежутке с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00. С 21.00 по 23.00.



Как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ENTSO-E, по результатам месячного аукциона доступ к сечению «Россия - Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило «Укрэнерго», еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО «Стимекс». Так трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц.



Бенефициарами «Стимекс» (по 50%) является Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в «Пакко Холдинг» (ритейлер и оператор магазинов «Вопак» и «Пакко»).



«Интерфакс-Украина» отмечает, что в начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставку электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставках электроэнергии являются ТЦ и ТРЦ.

С 1 января 2021 года НКРЭКУ больше не может отменять результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью. Такие полномочия регулятору давал закон «О рынке электрической энергии». Он предусматривает, что Комиссия могла аннулировать аукционы на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества (в частности Россией и Беларусью), но только в 2020 году.



В то же время недавно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявлял, что одним из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с РФ и Белоруссией и присоединение к европейской.