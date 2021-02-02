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Навального приговорили к тюремному сроку в России

02 февраля 2021, 19:23

Навального приговорили к тюремному сроку в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный приговорен к заключению на три с половиной года в колонии общего режима. Московский городской суд отменил условный срок для политика по делу «Ив Роше», заменив его на реальный.

При этом Навальному зачтут домашний арест, поэтому он должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

До вступления приговора в силу оппозиционер будет находиться под стражей. Защита Навального уже заявила о своем намерении его обжаловать.

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

После оглашения решения суда Навальный успел сказать своей жене Юлии: «Не грусти, все будет хорошо».

Штаб Навального в Москве призвал выходить протестовать на Манежную площадь.

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