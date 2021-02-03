Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Поселок на Донетчине скоро снова станет Нью-Йорком

03 февраля 2021, 18:59

Поселок на Донетчине скоро снова станет Нью-Йорком

Профильный комитет Верховной Раде поддержал переименование прифронтового поселка Новгородское в Нью-Йорк.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал идею возвращения исторического названия поселку в Донецкой области. «За» проголосовали 18 депутатов, один человек воздержался.

Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года, когда Верховный совет УССР переименовал его в Новгородское.

«В нашем случае [переименование в Нью-Йорк] — это в определенной степени десоветизация названий, которая должна была произойти, возможно, еще при прошлой власти», — сказал депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин во время заседания комитета.

Представитель «Голоса» Роман Лозинский пожелал жителям поселка «туристов, как в американском Нью-Йорке».

Теперь предложение о переименовании поселка будет вынесено на рассмотрение парламента. 

Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко поддержал переименование поселка. По его словам, сами жители поселка проявили такую инициативу.

ТЕГИ

Места
Нью-Йорк Новгородское
Организации
Верховная Рада Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:23
ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов в селе под Донецком
10:49
«ДНР» за сутки зарегистрировала 189 новых случаев COVID-19. Восемь человек умерли
10:26
Аппарату омбудсвумен ничего не известно о задержании братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»
09:13
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть и 17 новых случаев заболевания коронавирусом
01:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 февраля
23:50
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино
12:02
«ДНР» ввела новые правила управления недвижимостью, которую посчитает бесхозной
10:42
«ДНР» заявила о 171 случае COVID-19 за сутки
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля
16:04
В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
все новости
19:51
Ветеранку, которую подозревают в сотрудничестве с боевиками на Донбассе, освободили из-под стражи
18:59
Поселок на Донетчине скоро снова станет Нью-Йорком
18:42
Данилов рассказал об использовании секретных документов для закрытия «каналов Медведчука»
17:58
Грызлов раскритиковал законопроект о переходном периоде. При этом в ТКГ его не обсуждали
17:46
Офис президента проведет инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
17:30
Автобус со сторонниками ОПЗЖ не доехал из Харькова в Киев. В поездку вмешался «Нацкорпус»
17:22
На Донетчине троих работников облавтодора подозревают в присвоении 900 тысяч гривен
16:48
Украина предоставит автобусы для перевозки людей через КПВВ «Счастье» и «Золотое»
16:34
Правозащитники: Законопроект о переходном правосудии требует доработки
16:08
У Зеленского заявили о получении доказательств финансирования «каналов Медведчука» из России
16:02
На Луганщине выявили еще 61 случай коронавируса. Трое пациентов умерли
15:27
Минкульт будет просить Youtube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина»
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция