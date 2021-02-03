Поселок на Донетчине скоро снова станет Нью-Йорком

Профильный комитет Верховной Раде поддержал переименование прифронтового поселка Новгородское в Нью-Йорк.



Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал идею возвращения исторического названия поселку в Донецкой области. «За» проголосовали 18 депутатов, один человек воздержался.



Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года, когда Верховный совет УССР переименовал его в Новгородское.



«В нашем случае [переименование в Нью-Йорк] — это в определенной степени десоветизация названий, которая должна была произойти, возможно, еще при прошлой власти», — сказал депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин во время заседания комитета.



Представитель «Голоса» Роман Лозинский пожелал жителям поселка «туристов, как в американском Нью-Йорке».



Теперь предложение о переименовании поселка будет вынесено на рассмотрение парламента.



Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко поддержал переименование поселка. По его словам, сами жители поселка проявили такую инициативу.