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Переселенцы и бюджетники смогут брать ипотечные кредиты под 7% годовых

04 февраля 2021, 08:29

Переселенцы и бюджетники смогут брать ипотечные кредиты под 7% годовых

Кабинет министров принял Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, который предусматривает кредиты на покупку жилья под 7%. Об этом говорится в постановлении №63 от 27 января.

Программа рассчитана для переселенцев, жителей общежитий и аварийных домов, научно-педагогических сотрудников, медиков и сотрудников бюджетной сферы, а также для граждан на «квартирном учете».

Для участия в Программе заемщик должен отвечать следующим критериям:

1) быть гражданином Украины, иметь полную гражданскую дееспособность;

2) быть лицом, которое нуждается в улучшении жилищных условий, а также быть не старше 70 лет;

3) иметь доход, который позволяет осуществлять платежи по погашению и обслуживанию ипотечного кредита в соответствии с правилами и процедурами уполномоченного банка. Размер среднемесячного денежного дохода заемщика и каждого из членов его семьи за последние шесть месяцев не должен превышать пятикратного размера месячной средней зарплаты в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Максимальная сумма кредита заемщику — 2 млн гривен, а максимальная стоимость жилья — 2,5 млн гривен.

Нормативная площадь жилья составляет 50 кв. метров общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров на каждого следующего члена. Жилье не должно быть старше трех лет.

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