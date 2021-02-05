Украина перейдет на электронные трудовые книжки

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об электронных трудовых книжках № 3623. Документ поддержали 265 народных депутатов.



Документом вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Предусмотрено, что в течение пяти лет страна перейдет на использование электронных трудовых книжек.



Отныне трудовая деятельность будет учитываться в реестре застрахованных лицах Государственного реестра социального страхования. До полного перехода можно будет использовать как бумажную, так и электронную трудовую книжку.



Для оцифровки копий трудовых книжек и справок необходимо будет использовать электронную цифровую подпись.



Кроме этого, пенсии будут назначать автоматически с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.