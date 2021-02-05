Секретарь СНБО анонсировал санкции в отношении народных депутатов

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет продолжать работу по введению санкций, это коснется и народных депутатов Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц — и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде», — сказал Данилов.



По его словам, у правоохранителей достаточно аргументов, чтобы это сделать,



Часть депутатов, отметил он, ожидает уголовная ответственность.