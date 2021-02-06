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Двое военных получили ранения на Донбассе в ходе обстрела украинских позиций

06 февраля 2021, 15:07

Двое военных получили ранения на Донбассе в ходе обстрела украинских позиций

В районе Торецка и Северодонецка в результате обстрела украинских позиций были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Как уточнили «Новостям Донбасса» в штабе операции Объединенных сил, обстрел произошел в районе населенных пунктов Пивденне и Новозвановка.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное, отметили в ТКГ.

Украинской стороной СЦКК были направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

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