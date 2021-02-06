Двое украинских военных погибли при подрыве на Донбассе. Еще один ранен

Трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции в зоне боевых действий на Донбассе 6 февраля. Двое из них погибли на месте от полученных ранений, еще один находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-цетр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, штаб сообщает о еще одном военном, раненом в результате обстрела боевиков из стрелкового оружия вблизи Песков. Военнослужащий находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

Таким образом, по состоянию на вечер 6 февраля на Донбассе двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения — о ранении двух бойцов сообщалось ранее.