В Латвии на год запретили трансляцию российского госканала

В Латвии на год запретили трансляцию российского государственного телеканала «Россия РТР» на территории страны. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ, сообщил его председатель Ивар Аболиньш.



Постановление вступит в силу 15 февраля.



В июле2020 года Нацсовет констатировал разжигание ненависти в передаче «60 минут и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как «язык ненависти». В частности, Украина была названа «террористическим государством». В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы «утихомирить обе стороны конфликта».



Решение Латвии запретить трансляцию телеканала «Россия РТР» поприветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины», — написал Кулеба в Twitter.



В свою очередь, власти России считают, что такими действиями балтийские страны «чинят препятствия работе российских СМИ».



«Случаи с притеснениями СМИ наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова», — заявляли в МИД РФ.

Это не первый раз, когда Национальный совет по электронным СМИ ограничивает ретрансляцию «Россия РТР» в Латвии. В передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 22 мая 2018 года ведущий своими высказываниями разжигал ненависть к украинскому народу, называя часть украинцев «нацистами», «антисемитами» и «бандитами». А 11 января 2018 года в передаче «60 минут» латвийским регулятором были зафиксированы многократные призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины. В январе 2019 ретрансляцию канала останавливали на три месяца.