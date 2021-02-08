Германия выделяет 13 миллионов евро для улучшения 12 больниц на востоке Украины

Германия выделяет 13,1 млн евро для усиления 12 медицинских учреждений на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.



«Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновление, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.



Финансирование предоставляется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития.



Как отмечается, начиная с 2008 года, Федеральное правительство через KfW предоставило содействие на общую сумму 68,7 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в Украине.



В целом, в рамках сотрудничества с УФСИ уже отремонтировано почти 500 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения, водопроводы и жилые помещения для внутренне перемещенных лиц.



«Так, в восточных областях Украины и в Киеве удалось создать жилье для более 700 внутренне перемещенных лиц. Кроме того, дополнительные места в детских садах в Киеве и Львове уже предоставлено для более 2500 детей», — отметили в посольстве.



Новый проект дополняет уже два существующих, которые сейчас находятся в реализации для обеспечения жильем переселенцев и восстановления социальной инфраструктуры.