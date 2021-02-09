СБУ заявила о задержании украинца, которого завербовала ФСБ России

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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали мужчину по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности России. Подчеркивается, что он собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.



Как сообщает пресс-центр спецслужбы, оперативники и следователи СБУ установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной техники для Вооруженных сил Украины.



Для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения, подчеркивается в сообщении спецслужбы.



Луганская областная прокуратура отметила, что речь идет об институте в Харькове, а завербованный гражданин пообещал его руководителю вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.



Подозреваемый был задержан во время передачи имитированных секретных материалов, которая состоялась 7 февраля на железнодорожном вокзале Харькова, следователями главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержан.







Задержанному сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.