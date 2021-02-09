«ДНР» создает свой концерн из захваченных угольных шахт и ТЭС

На неподконтрольной территории Донецкой области группировка «ДНР» переподчинила две шахты. Теперь в состав концерна «Энергия Донбасса» входят «Торезантрацит» и шахта «Комсомолец Донбасса».



«Энергию Донбасса», созданную весной 2019 года, ранее называли концерном, в который включены захваченные украинские предприятия. Среди них – Старобешевская и Зуевская тепловые электрические станции, «Донбассэнергоспецремонт», «Донбассэнергоналадка», «Электроремонт», «Донецкий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Теплоэлектропроект» и «Энерготорг».



Теперь в «Энергию Донбасса» хотят включить предприятия электроэнергетической и угледобывающей отраслей, захваченные вооруженными формированиями «ДНР».



В конце января «Энергия Донбасса» стала «унитарным предприятием ДНР». До этого, весной 2020 года в группировке «ЛНР» заявили, что концерн был создан, чтобы замкнуть энергетический цикл неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Зуевская ТЭС, расположенная на неподконтрольной Донетчине, получает газовый уголь, который добывают на неподконтрольной Луганщине. Тогда же «ЛНР» приняла решение о реорганизации угольной промышленности, мотивировав это падением спроса на уголь. «ЛНР» создала свое «унитарное предприятие», под названием «Востокуголь», которое объединило ряд захваченных ранее украинских угольных шахт и сопутствующих предприятий. Часть неприбыльных шахт «ЛНР» решила закрыть.