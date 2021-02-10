Минкультуры: «Украинское радио» восстанавливает вещание на оккупированных территориях

С 1 февраля 2021 года Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.



«Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт, покрывает большую часть территории Украины (днем — 60% территории, включая оккупированными территориями, с вечера до утра — вся территория Украины)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.