«Медицинский геноцид». Резников указал на высокую летальность от коронавируса в Донецке и Луганске

На неподконтрольной Украине части Донбасса наблюдается высокая летальность от коронавируса.



На это обратил внимание вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



Он привел данные по коэффициенту летальности (количество умерших от заболевания делится на количество подтвержденных случаев и умножается на 100), используя «ковидную» статистику группировок «ДНР» и «ЛНР.



«Даже из той статистки, которую я могу вам дать <...> видно следующее: уровень летальности от ковида в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире», — подчеркнул вице-премьер.



Так, по данным «ДНР», летальность от коронавируса составляет 8,6%. «Это в четыре раза больше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине. В ноябре-декабре летальность составляла вообще 11%», — прокомментировал такую информацию Резников.



У «ЛНР» уровень летальности от коронавируса составляет 8,7%.





«С одной стороны, это говорит о том, что люди просто не имеют возможности получить элементарную помощь: нет лекарств, нет врачей. А с другой стороны, это говорит о том, что уровень тестирования у них очень низкий: тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы», — заявил Резников.



В этом контексте он также указал на то, что незаконные вооруженные формирования блокируют КПВВ. По словам вице премьера, это можно назвать «медицинским геноцидом».