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Принудительный призыв, паспортизация, пытки: Европарламент осудил нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

11 февраля 2021, 10:59

Принудительный призыв, паспортизация, пытки: Европарламент осудил нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

Европейский парламент осудил масштабные нарушения прав человека во временно оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса, передает «Интерфакс-Украина».

Об этом заявлено в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, которую принял Европарламент в рамках пленарного заседания.

«ЕП решительно осуждает крупномасштабные и постоянные нарушения прав человека и основных свобод, таких, как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также права на мирные собрания, которые осуществляются российскими оккупационными силами на временно оккупированной территории Крыма и вооруженными группами, поддерживаемыми Россией, на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, включая принудительный призыв, депортацию, незаконную и принудительную паспортизацию, ограничения на образование и языковые права, произвольные задержания, пытки и другие суровые условия содержания под стражей, а также ограничительные такие меры, как одностороннее закрытие контрольно-пропускных пунктов и отказ в доступе к ООН и гуманитарным миссиям, что вызывает особую тревогу во время нынешней пандемии», – говорится в резолюции.

В документе указано, что ЕП глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на территории Донбасса, не контролируемой украинским правительством, особенно в условиях чрезвычайной ситуации с эпидемией COVID-19.

Кроме того, Европарламент призвал Европейскую службу внешней дипломатии оперативно ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (европейский закон типа Магнитского), позволяющий применять санкции к лицам и компаниям, причастным к грубым нарушениям прав человека. Особое внимание при этом рекомендуется уделить ситуации на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также предусмотреть санкции против лиц, ответственных за другие преступления, включая коррупцию. ЕП предлагает Украине последовать этому примеру и представить украинскую версию такого закона.

Одновременно, ЕП призвал власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, которые стимулируют ненависть, и веб-сайтов, таких как «Миротворец». В резолюции отмечено, что они провоцируют напряжение в обществе и злоупотребляют персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств.

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