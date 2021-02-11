Принудительный призыв, паспортизация, пытки: Европарламент осудил нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

Европейский парламент осудил масштабные нарушения прав человека во временно оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса, передает «Интерфакс-Украина».



Об этом заявлено в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, которую принял Европарламент в рамках пленарного заседания.



«ЕП решительно осуждает крупномасштабные и постоянные нарушения прав человека и основных свобод, таких, как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также права на мирные собрания, которые осуществляются российскими оккупационными силами на временно оккупированной территории Крыма и вооруженными группами, поддерживаемыми Россией, на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, включая принудительный призыв, депортацию, незаконную и принудительную паспортизацию, ограничения на образование и языковые права, произвольные задержания, пытки и другие суровые условия содержания под стражей, а также ограничительные такие меры, как одностороннее закрытие контрольно-пропускных пунктов и отказ в доступе к ООН и гуманитарным миссиям, что вызывает особую тревогу во время нынешней пандемии», – говорится в резолюции.



В документе указано, что ЕП глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на территории Донбасса, не контролируемой украинским правительством, особенно в условиях чрезвычайной ситуации с эпидемией COVID-19.



Кроме того, Европарламент призвал Европейскую службу внешней дипломатии оперативно ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (европейский закон типа Магнитского), позволяющий применять санкции к лицам и компаниям, причастным к грубым нарушениям прав человека. Особое внимание при этом рекомендуется уделить ситуации на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также предусмотреть санкции против лиц, ответственных за другие преступления, включая коррупцию. ЕП предлагает Украине последовать этому примеру и представить украинскую версию такого закона.



Одновременно, ЕП призвал власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, которые стимулируют ненависть, и веб-сайтов, таких как «Миротворец». В резолюции отмечено, что они провоцируют напряжение в обществе и злоупотребляют персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств.