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Арестович: «Минск» не зашел в тупик, его реализацию саботирует РФ

11 февраля 2021, 16:23

Арестович: «Минск» не зашел в тупик, его реализацию саботирует РФ

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе идёт очень медленными темпами, но пока не зашёл в тупик. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Движемся очень медленно, но движемся», — сказал он, отметив, что это связано с нежеланием РФ признавать себя стороной конфликта и саботажем украинских инициатив.

«Российская Федерация по-прежнему не желает признавать себя стороной конфликта, заявляя, что только посредник. Второй момент — открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября», — объяснил Арестович.

По его словам, если бы «оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают».

Спикер украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля Украина ещё раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ вблизи Счастья и Золотого, обеспечив автобусы. При этом, по его словам, «ответа от российской стороны пока нет».

В то же время, как сказал Арестович, «он бы не использовал слово "тупик" в отношении текущего состояния переговоров ТКГ».

«Не знаю, можно ли использовать слово тупик, но я могу согласиться со словами Зеленского. Тут вопрос в том, что переговоры по Донбассу нужно расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс», — отметил он.

Арестович подчеркнул, что «привлечение США помогло бы, и сейчас ведутся переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу».

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован главами Украины, Германии, Франции и России 11-12 февраля 2015 года в Минске. Документ был подписан Трёхсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а позднее одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Спустя 6 лет после подписания обоих Минских соглашений ни один из их пунктов полностью выполнены не были.

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Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

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