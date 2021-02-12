Пять стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе

Британия, Ирландия, Норвегия, Франция, Бельгия и Германия призвали Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении стран по результатам заседания Совета безопасности ООН 11 февраля.



Страны-участницы ЕС напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также осудили продолжающуюся дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей: «Применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины, Россия явно нарушает основополагающие принципы международного права», — отмечают они.



Участники заявления призвали стороны к конструктивному взаимодействию в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.



«Мы вновь призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить разжигание конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает, и мы по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персоналом в неподконтрольных правительству районах Украины», — говорится в заявлении.



Отмечается, что в результате конфликта на Донбассе погибли более 13 тысячи человек, более 30 тысяч получили ранения, 3,4 миллиона человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи.



В заявлении упоминается о том, что доступ гуманитарных организаций и СММ ОБСЕ к неподконтрольным правительствам территориям регулярно затрудняется. Кроме этого, с ноября растут случаи нарушений режима прекращения огня.м