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СБУ заявила о задержании агентов ФСБ, которые собирали данные о военной технике на Донбассе

12 февраля 2021, 12:04

СБУ заявила о задержании агентов ФСБ, которые собирали данные о военной технике на Донбассе

Фото: СБУ Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали двух украинцев, которые, как сообщается, были завербованы Федеральной службой безопасности России для сбора секретных сведений о вооружении украинской армии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставили задачу получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения АТО/ООС на Донбассе.

Прокуратура Донецкой области уточняет, что в сентябре 2020 года 36 и 40-летние жители Энергодара Запорожской области через один из мессенджеров «начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ». По данным следствия завербованные лица выполняли поручение «кураторов» по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

«Получив очередное задание, правонарушители пытались договориться о передаче тайных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области. За денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС. Сами же злоумышленники за предательство собственного государства должны были заработать 4000 долларов США», — подчеркивается в сообщении прокуратуры Донетчины, которая осуществляет процессуальное руководство в деле.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников 11 февраля во время контролируемой передачи «тайных» документов и попытки их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи.

В отношении задержанных осуществляются процессуальные меры по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении в совершении госизмены и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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