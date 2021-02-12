В 2020 году «ЛНР» не доплатила Украине 50 млн гривен за воду

Попаснянский водоканал ежемесячно не дополучает 7-12 млн гривен доходов от поставок воды на временно неподконтрольную властям территорию Луганской области (ОРЛО). Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины».



В пресс-центре ЛугОГА в комментарии «Новостям Донбасса» уточнили, что неподконтрольные территории регулярно осуществляют оплату, «но не в том объеме, в котором нужно»: «Мы не дополучаем доходцы. Они не доплачивает по тарифу, платят столько, сколько считают нужным. В результате за прошлый год мы не дополучили 50 млн гривен».



Попаснянский водоканал обеспечивает потребности населения, промышленных и других групп потребителей в услугах по централизованному водоснабжению и водоотводу. Это около 50 тысяч человек на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тысяч человек на территории ОРЛО.



Группировка «ЛНР» передает деньги украинской стороне за водоснабжение при посредничестве миссии ОБСЕ.