Нацсовет не увидел нарушений на «1+1» относительно доли собственности жены Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не выявил нарушений относительно доли собственности жены Медведчука по структуре собственности семи телеканалов группы «1+1 медиа». Об этом сообщил на заседании ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич по результатам внеплановой невыездной проверки, передает «Укринформ».



По его словам, Нацсовету стало известно, что конечным бенефециарным владельцем компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов «1+1», «2+2» и ТЕТ, является Марченко Оксана Михайловна. В то же время, в соответствии с отчетной информацией о структуре собственности, которая была представлена Нацсовету, владельцем Bolvik Ventures Ltd с долей 100% указан Игорь Суркис.



Впрочем, заметил он, на обращение Нацсовета пришло официальное сообщение от компании, в котором она сообщила, что представила Нацсовету излишнюю информацию, указав в документах владельцем Игоря Суркиса.



Зиневич добавил, что в ходе внеплановой проверки было установлено, что контроллерами компании Bolvik Ventures Ltd является Игорь Суркис, который имеет долю 33,34%, Леонид Ашкенази — с долей 33,33% и Оксана Марченко — с долей 33,33%.



«Соответственно доля владения уставным капиталом каждого вышеуказанного физического лица составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому, проанализировав представленную Нацсовету структуру собственности, учитывая объяснение компании, проверкой не установлено нарушение Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — резюмировал Зиневич.