ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии по законам о языке и образовании

Европейский Союз указал Украине на необходимость полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии относительно законов об образовании и государственном языке, а также принять закон о нацменьшинствах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 11 февраля.



«Сторона ЕС подчеркнула необходимость полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании. Украинская сторона подчеркнула, что с принятием Закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года с последующим продлением переходного периода до 2023 года по реализации статьи 7 Закона об образовании были выполнены ключевые рекомендации Венецианской комиссии относительно этого закона », - говорится в общем заявлении.



ЕС также призвал Украину внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке и принять закон о национальных меньшинствах.

28 сентября вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — украинском, английском, других официальных языках ЕС. Представителям национальных меньшинств гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



МИД направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.



Венецианская комиссия «особо рекомендовала» пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».