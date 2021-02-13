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Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной

13 февраля 2021, 14:38

Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной

Две трети жителей ОРДЛО винят в вооруженном конфликте украинское правительство и Запад. Мнения жителей подконтрольной территории в этом вопросе разделились. Об этом говорится в результатах исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), опубликованное в газете The Washington Post.

На подконтрольных правительству территориях 23% людей обвиняют в начале войны Украину и Запад, а 32% — в равной степени винят Украину и РФ.

На свободной территории большинство считает, что ОРДЛО должны быть возвращены Украине без автономии. Лишь немногие рассматривают альтернативные варианты независимости сепаратистских образований или присоединения к РФ.

Отвечая на вопрос о будущем ОРДЛО, более половины жителей оккупации хотят вхождения этих территорий в состав Российской Федерации с автономией или без.

Менее 10% хотят независимости ОРДЛО, а 12% желают реинтегрироваться с Украиной с автономией или без таковой. В аналогичном исследовании от 2019 года тех, кто видел свое будущее с Украиной, было более половины.

«Молодые люди и люди, идентифицирующие себя как русские, с большей вероятностью выберут вариант присоединения к России», — говорится в публикации.

Авторы исследования отмечают, что с годами конфликта разрыв между Украиной и ОРДЛО увеличивается: «Чем дольше переговорный процесс "Минск-2″ остается в тупике, тем более трудноразрешимым становится этот конфликт».

Опрос методом телефонного интервью был проведен в сентябре и октябре 2020 года среди одной тысячи респондентов по обе стороны линии соприкосновения.

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