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Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины

28 августа 2019, 14:06

Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины

Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины. Об этом говорится в результатах исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.

31% опрошенных поддержали автономию в составе Украины, 27,2% ― автономию в составе России, 23,5% ― за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины и 3% ― за присоединение к России.

Отмечается, что поддержка идеи возвращения в состав Украины увеличилась на 3% в сравнении с 2016 годом.

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