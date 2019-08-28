Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины

Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины. Об этом говорится в результатах исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.



31% опрошенных поддержали автономию в составе Украины, 27,2% ― автономию в составе России, 23,5% ― за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины и 3% ― за присоединение к России.



Отмечается, что поддержка идеи возвращения в состав Украины увеличилась на 3% в сравнении с 2016 годом.

