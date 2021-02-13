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«Все возможно». Ермак – о коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной»

13 февраля 2021, 22:43

«Все возможно». Ермак – о коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной»

Объединение партий «Слуга народа» и «Батькивщина» возможно при выполнении ряда условий. Но кандидатура Юлии Тимошенко на главу правительства пока не обсуждалась. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».  

На вопрос, возможна ли коалиция «Слуги народа» с партией «Батькивщина» Ермак ответил: «Все возможно».

В то же время он уточнил, в каком контексте возможно такое объединение.

«Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, развитие Украины, поддерживают евроинтеграцию, реформы, борьбу с коррупцией и т.д., то есть весь план, с которам президент Зеленский шел на избирательную кампанию и с которым шла партия "Слуга народа". Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык, если мы будем видеть, как мы вместе будем реформировать и строить нашу страну – почему нет. О каких-то конкретных договоренностях пока речь не идет», – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что говорить о том, может ли Юлия Тимошенко в случае объединения партий возглавить Кабмин, – «пока преждевременно». «Пока это не обсуждалось», – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что во власти идет постоянная работа с кадрами.

«В той ситуации, в которой мы находимся, безусловно, Украина нуждается и правительство нуждается в самых сильных, самых профессиональных кадрах. Поэтому если на каком-то этапе мы увидим, что есть какой-то человек, который суперпрофессионал, котоый мог бы сегодня усилить правительство или региональную часть власти, государственное предприятие – почему нет», – заключил Андрей Ермак.

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Юлия Тимошенко Андрей Ермак
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Батькивщина Слуга народа
Прочее
Коалиция

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